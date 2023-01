Zahi, Saied, Taboubi et Majoul en visite en Norvège

Le ministre des Affaires sociales, Malek Al-Zahi, effectue une visite de travail dans la capitale norvégienne, Oslo, à partir de ce dimanche 15 janvier 2023, qui se poursuivra jusqu’au mardi 17 janvier 2023, rapporte le site Assarih online.

Cette visite intervient dans le cadre d’une délégation tripartite qui comprend le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Said, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, et le président de l’UTICA, Samir Majoul.

La délégation tunisienne a été officiellement reçue, dimanche, à la mairie d’Oslo.

Le programme de la visite comprend des rencontres de haut niveau, des interventions et des ateliers sur le domaine social et économique.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économique et social entre la Tunisie et la Norvège, et à l’invitation du ministre norvégien des Affaires étrangères et du président de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) ainsi que du président de la Confédération norvégienne des entreprises (NHO).