Zambie : 15 parlementaires testés positifs au coronavirus

Pour le seul mois de juillet, le pays a vu son nombre de cas de Covid-19 plus que doubler, informe notamment le ministre de la santé Chitalu Chilufya.

On est ainsi de 1632 au début du mois, à 3856 à ce jour. Peut-être plus inquiétant encore, les décès ont connu une accélération bien plus importante, passant de 30 à 139, soit une hausse de plus de 350% en seulement quelques semaines.

Du reste, le pays d’Afrique australe se prépare à subir une importante contraction de son économie (de plus de 4 %) cette année, en raison des impacts de la Covid-19, rapporte l’agence Ecofin.