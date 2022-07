Zambie : Le FMI pourrait débloquer le prêt d’1.3 milliard de dollars

La Zambie devrait très bientôt accéder à un prêt d’1.3 milliard de dollars sur trois ans du FMI. Signé en 2021, ce programme de soutien était suspendu à un accord sur la restructuration de la dette du pays.

Lusaka semble avoir convaincu le Fonds monétaire international après qu’un accord du comité officiel de ses créanciers présidé par la Chine et la France a annoncé samedi une renégociation de la dette zambienne. Un geste salué par ce pays d’Afrique de l’Est et qui permettra à terme le déblocage des fonds du FMI.

De plus, le ministre zambien des Finances a réitéré l’engagement de sa nation à mettre en place des réformes nécessaires, à être transparente sur sa dette et à assurer un traitement juste et équitable de ses créanciers.

De son côté, la directrice générale du FMI s’est également félicitée des assurances données par Lusaka.

Les conditions de restructuration seront finalisées dans un protocole d’accord, le comité officiel des créanciers n’a pas donné plus de détail.