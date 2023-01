Zambie : La corruption a gonflé les coûts des projets d’envergure

La corruption a gonflé les coûts des projets d’envergure en Zambie a déclaré ce mardi le Fond monétaire international (FMI).

L’institution estime que d’énormes ressources financières investies dans des projets d’infrastructure, tels que la construction de routes, ont ouvert la voie au trafic d’influence, en particulier dans l’attribution des appels d’offres, où les relations politiques ont permis aux membres de l’élite de contourner les règles et d’accéder à des contrats lucratifs.

Selon le FMI, la corruption a augmenté et s’est enracinée en Zambie entre 2016 et 2021, sous la présidence d’Edgar Lungu. Son successeur et actuel chef de l’Etat zambien s’était engagé à lutter contre la corruption lors de son élection en août 2021. L’année dernière, il avait obtenu un programme de soutien de 1,3 milliard de dollars du FMI pour l’aider à restructurer des dettes qui, selon le gouvernement, s’élevaient à 14,87 milliards de dollars.