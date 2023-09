Zgougou : les intermédiaires toujours à l’affût

Sollicités par les médias locaux, les responsables de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche multiplient ces derniers jours leurs déclarations sur la disponibilité et les prix du zgougou, ( graines ou pignons de pins d’Alep) dans les marchés tunisiens, avec l’approche de la fête du Mouled, prévue pour mercredi 27 septembre, et dont la célébration est notamment marquée par la fabrication de la crème rituelle de pignon de pins d’Alep, dite « assida zgougou », par les familles tunisiennes.

Dernière intervention en date, celle du président de l’Union régionale de l’agriculture de Jendouba, Lotfi Jammazi, jeudi 14 septembre à Radio Diwan FM, dans laquelle il a accusé les intermédiaires d’être en grande partie derrière la hausse du prix du zgougou en atteignant le niveau de 30 dinars le kg dans la plupart des marchés du pays.

Il a signalé en outre la disparition de grandes surfaces de forêt couvertes par les pins d’Alep producteurs de zgougou, suite aux feux de forêt de cet été et des étés précédents de sorte que l’offre a baissé de 40%.

Il a indiqué que le kg de zgougou dans la région de Ain Draham s’élève à 25 dinars.