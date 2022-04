Zimbabwe: lancement du recensement national de la population

Le dernier recensement de la population zimbabwéenne a eu lieu en 2012.



Le Zimbabwe a entamé ce jeudi son cinquième recensement national de la population, qui verra des milliers d’agents recenseurs se déplacer à travers le pays d’Afrique australe au cours des dix prochains jours pour un exercice organisé une fois par décennie, selon Apanews.



Selon l’Agence nationale des statistiques du Zimbabwe (ZIMSTAT), plus de 40.000 recenseurs effectueront des visites de porte-à-porte dans les foyers des dix provinces du pays au cours du recensement qui devrait se dérouler du 21 au 30 avril.



Les résultats préliminaires sont attendus en août de cette année, et les résultats définitifs vers octobre. Les résultats seront utilisés pour la délimitation des circonscriptions électorales avant les élections générales de l’année prochaine.



La population du Zimbabwe s’élevait à environ 14 millions d’habitants lors du dernier recensement qui a eu lieu en 2012.



Pour la première fois, le recensement se fera sans papier, car ZIMSTAT utilisera la technique des entretiens personnels assistés par ordinateur (CAPI) pour collecter les données. La CAPI est une méthode de collecte de données en face-à-face dans laquelle celui qui fait l’interview utilise une tablette, un téléphone mobile ou un ordinateur portable pour enregistrer les réponses données pendant l’entretien.



Selon ZIMSTAT, ce système est plus efficace car il permet d’éviter les erreurs en facilitant les contrôles logiques, les schémas de saut et les validations.



Les précédents recensements de la population ont eu lieu en 1982, 1992, 2002 et 2012.