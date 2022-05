Zimbabwe : l’inflation grimpe à 96,4% en avril

L’inflation annualisée du Zimbabwe a fait un bond de 23,7 points de pourcentage pour atteindre 96,4% en avril, en raison de l’augmentation du coût des produits de base, a déclaré la banque centrale mercredi.

Dans un communiqué, le comité de politique monétaire de la Reserve Bank of Zimbabwe s’est dit préoccupé par « la récente hausse de l’inflation mensuelle, qui est passée de 7,7% en mars à 15,5% en avril 2022, et la hausse de l’inflation annuelle, qui est passée de 72,7% en mars à 96,4% en avril 2022 », selon Apanews.

« L’augmentation de l’inflation résulte d’une combinaison de chocs mondiaux et des effets de répercussion de la récente dépréciation du taux de change sur le marché parallèle, une part importante des pressions inflationnistes émanant de l’impact du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine », a déclaré la banque. Les prix de la plupart des denrées alimentaires ont fortement augmenté depuis la fin mars en raison de la forte dépréciation du dollar zimbabwéen sur un marché noir florissant où la valeur de la monnaie locale est passée d’environ 200 pour un dollar américain à 350 pour un billet vert américain actuellement.

En raison d’une pénurie de devises étrangères sur le marché officiel, la plupart des entreprises zimbabwéennes se sont appuyées pendant des années sur le marché parallèle non officiel pour financer l’importation de matières premières, un développement qui a alimenté les pressions inflationnistes dans le pays.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement a menacé d’introduire de nouvelles mesures pour protéger la monnaie locale contre les comportements spéculatifs.