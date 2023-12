Le TABC à la recherche de projets d’infrastructure en Afrique

Tunisia Africa Business Council (TABC), co-organise lundi et mardi, avec l’Organisation de la Coopération et le Développement Economique (OCDE), un atelier de restitution du projet: « Accélérer et Etendre les investissements dans l’Infrastructure de Qualité en Afrique « , ASQIIA, et ce le 4 et 5 Décembre à Tunis.

Le projet ASQIIA vise à soutenir le cycle de développement des projets d’infrastructures en Afrique en mettant en œuvre deux axes de travail interdépendants. Il s’agit de la production d’informations à jour sur les priorités d’investissement des pays et les principaux pipelines pour les prochaines années d’une part, et l’Établissement d’une communauté dynamique de pratique pour l’apprentissage mutuel et le partage d’expériences afin de soutenir les autorités publiques et les communautés régionales dans l’accélération de la préparation des projets et la simplification des processus de mobilisation des ressources, d’autre part. 5 pays africains prennent part comme pays pilotes à ce projet, à savoir : Côte-d’Ivoire, Kenya, Sénégal, Rwanda et la Tunisie.