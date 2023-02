Chaibi et Jaziri signent pour l’investissement

Khelil Chaibi, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCITF, et Anis Jaziri, Président de Tunisia Africa Business Council TABC, ont procédé samedi 28 janvier 2023, à la signature d’une convention de partenariat en présence notamment du ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, Mme Neila Gongi et de l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant.

A travers cette convention, la CCITF et TABC se proposent de coordonner leurs actions et mutualiser leurs efforts pour atteindre des objectifs communs. Il s’agit d’accompagner le milieu des affaires pour impulser l’investissement et le partenariat Tuniso-Français, d’une part, et d’adopter une approche concertée pour tirer le meilleur parti des opportunités qu’offre le marché africain en jetant les fondements d’une coopération triangulaire mutuellement profitable.

