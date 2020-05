10670 infractions économiques au cours du mois de Ramadan

Les infractions économiques ont atteint 10670, au cours du mois de Ramadan 2020, suite à 71 000 opérations de contrôle et 10 campagnes nationales de contrôle supplémentaires des secteurs des produits agricoles, des produits subventionnés, des entrepôts et des matériaux de construction.

Ces infractions concernent des dépassements au niveau des prix, le monopole, la manipulation des produits subventionnés et la non transparence des transactions, a souligné le ministère du commerce dans un communiqué.

Suite à ces contraventions des mesures restrictives à savoir 9 arrêts, 62 décisions d’interdiction d’approvisionnement en produits subventionnés et 27 décisions de fermeture de commerces.

Le ministère a fait savoir que 714 tonnes de produits alimentaires subventionnés, ont été saisis, notamment 348 tonnes de farine, 174 tonnes de semoule, 19 tonnes de pâtes alimentaires, 50 tonnes de sucre et 42,5 tonnes d’huile végétale.

Il s’agit également de la saisie de 317 tonnes et 149 mille de divers produits alimentaires d’origine inconnue ou impropres à la consommation, 293 tonnes de produits agricoles frais (245 tonnes de légumes et fruits et 48 tonnes de viandes et poissons), 47 640 œufs et 1 655 litres de lait, outre la saisie de 80 tonnes de fourrages (son, orge et blé).

Pour ce qui des produits paramédicaux et de nettoyage, 11 290 unités ont été saisies, dont 2643 masques de protection, 2069 produits désinfectant et 6588 produits de nettoyage.

Ces opérations ont aussi permis de saisir 646 mille pièces de produits divers (pétards, sacs, jouets, matériels électriques, …), ainsi que 146 tonnes de matériaux de construction, dont 146 tonnes de ciment, 4 850 briques et 345 barres de fer.