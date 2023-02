10ème anniversaire de l’assassinat du militant Chokri Belaid

Les médias électroniques tunisiens dont Radio Shems FM et Radio Diwan FM, se sont fait l’écho du communiqué publié, tard dans la soirée du dimanche 5 février, par le parti des patriotes démocrates unifié, à l’occasion du 10ème anniversaire de l’assassinat de son leader Chokri Belaid,6 février 2013, devant son domicile à El Menzah 6, à Tunis, par un tir de balles d’armes à feu.

Le parti s’est dit étonné du peu d’intérêt que les autorités et la justice continmeuent de prêter à ce dossier et à la question de l’appareil secret , bien que la justice reconnaisse ne subir plus de pressions de la part du mouvement Ennahdha et ses acolytes.

Il a ajouté que le dossier a accompli des progrès grâce à l’effort de la défense mais le processus du dévoilement total de la vérité et la condamnation des coupables avance lentement et timidement à la mesure de la timidité que montrent les autorités dans le traitement de ce dossier et sa programmation dans son agenda politique.