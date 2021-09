113 hauts dirigeants claquent la porte d’Ennahdha, dont les caciques Mekki, Dilou, Ben Salem

Plus de 100 hauts dirigeants du mouvement Ennahdha, dont des députés et d’anciens ministres, ont démissionné samedi en signe de protestation contre le leadership du parti, le plus grand coup porté à ce jour au mouvement qui fait face à une grave scission. Ennahdha, le plus grand parti du Parlement est plongé dans la crise après que le président Kais Saied a limogé le gouvernement et suspendu le Parlement le 25 juillet.

- Publicité-

Dans une déclaration, les 113 démissionnaires ont expliqué leur décision par « les mauvais choix de la direction d’Ennahdha, qui ont conduit à son isolement et à son incapacité à s’engager dans un front commun pour faire face aux décisions de Saied ».

Parmi les démissionnaires figurent huit députés et plusieurs anciens ministres, dont trois caciques du parti, Abdellatif Mekki, Samir Dilou, Mohamed Ben Salem….