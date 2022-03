Pour 52,4% de Tunisiens, le pays est sur le mauvais chemin, selon Sigma

52,4% de Tunisiens pensent que leur pays est en train d’emprunter un mauvais chemin selon le résultats du Baromètre politique du mois de mars 2022 de Sigma Conseil publiés, ce mercredi, par le quotidien Al-Maghreb.

S’agissant des priorités du gouvernement, 47% des interrogés citent l’amélioration du pouvoir d’achat, la réduction de la pauvreté et 43% le redressement de la situation économique.

Pour ce qui de la cote de confiance des personnalités politiques, le président de la République, Kais Saied est toujours en tête avec 66%, suivie de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden (31%), et de la présidente du PDL, Abir Moussi (17%).

A l’autre bout du spectre, celui des personnalités politiques les plus rejetées par le Tunisiens, on trouve le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi (88%), talonné par Nabil Karoui (79%), Ali Laarayedh et Seifeddine Makhlouf (75% et Moncef Marzouki (74%).