13 lingots d’or et près de 600 mille euros saisie par la Douane à Sfax

Une patrouille de la garde douanière de Skhira, a saisi, samedi soir, 13 lingots d’or pesant 28,8 KG et près de 600 mille euros (environ 1,7 million de dinars), à bord d’une voiture immatriculée en Libye.

Le véhicule a été intercepté au niveau d’une piste vicinale dans la région de Sbiha de la délégation de Mida, dans le gouvernorat de Sfax , à la suite un guet-apens tendu par les douaniers. Ces derniers ont été informés qu’une voiture libyenne en provenance de Gafsa, transportait des marchandises de contrebande vers le Sud-est tunisien.

A 22 heures, la voiture suspecte a été détectée mais le conducteur s’est sauvé lorsqu’un douanier lui a fait signe de s’arrêter. Les douaniers l’ont poursuivi jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé la voiture abandonnée par le conducteur. Une fouille du véhicule, leur a permis de retrouver dans la malle arrière, dans une cache aménagée sous la roue de secours, les devises et les lingots de 24 carats, d’une valeur de près de 4,7 millions de dinars.

L’enquête menée a permis de révéler que la plaque minéralogique du véhicule est fausse et non déclarée.