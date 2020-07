13 nouveaux cas confirmés de Coronavirus dont 5 locaux

Le ministère de la Santé a annoncé, mardi, qu’à la date du 27 juillet 2020, 13 nouveaux cas confirmés de Coronavirus ont été enregistrés portant, ainsi, le nombre des contaminations à 1468.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a souligné que sur les 1081 analyses effectuées dont 50 dans le cadre du suivi des anciens patients, 34 cas ont été testés positifs dont 13 nouveaux cas (5 locaux et 8 importés) et 21 cas positifs parmi les anciens cas confirmés.

Selon le ministère, le nombre des contaminations se répartissent, ainsi, entre 1168 cas de guérison, 50 décès et 250 cas encore porteurs du virus dont 7 hospitalisés.

Tous les cas confirmés sont placés en centres d’accueil spécialisés, précise-t-on de même source.