1360 infractions relevées et destruction de 4 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

Les brigades d’inspection et de contrôle sanitaire ont proposé, lors de la deuxième moitié du mois de décembre courant, la fermeture de 31 locaux de commerce destinés à la vente de pâtisserie et de viande de volaille, à cause d’infraction aux normes d’hygiène, indique le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public vendredi.

- Publicité-

Les brigades de contrôle sanitaire ont enregistré 1360 infractions suite à 5785 visites d’inspection effectuées dans des locaux de commerce.

Quelque 4 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été détruits dont 3.1 tonnes de pâtisseries et 509 kg de viande de volaille et dérivés ainsi que 391 kg de denrées alimentaires.

Ces visites d’inspection s’inscrivent dans le cadre des mesures préventives prises afin d’éviter toute infraction aux normes d’hygiène notamment en cette période de fin d’année, selon la même source.