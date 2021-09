18 migrants subsahariens arrêtés à la frontière tuniso-algérienne

Dix-huit migrants subsahariens ont été arrêtés, mercredi, par des unités de la Garde nationale alors qu’ils tentaient de traverser illégalement la frontière tuniso-algérienne, selon une source sécuritaire.

- Publicité-

Agés entre 16 et 36 ans, ces individus sont de nationalité sénégalaise, camerounaise, guinéenne et malienne. Ils s’apprêtaient à entrer illégalement sur le sol tunisien avec l’aide d’un groupe de contrebandiers pour se diriger ensuite vers la capitale Tunis et d’autres villes du littoral avec l’intention de gagner les côtes européennes, selon la même source.

Après consultation du ministère public, les individus en question ont été placés en garde à vue par les gardes nationaux et des mesures légales seront prises à leur encontre.