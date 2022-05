Tozeur : Appel à la réouverture du poste frontalier tuniso-algérien, de Hazoua

Des citoyens et des acteurs de la société civile de la ville de Nefta (Gouvernorat de Tozeur), ont organisé mardi, un sit-in symbolique devant le poste frontalier de Hazoua pour demander la réouverture des frontières fermées depuis plus de 2 ans à cause de la pandémie de le Covid19.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Wadi Hassine, l’un des organisateurs du sit-in, a fait savoir qu’une lettre a été adressée aux autorités algérienne et tunisienne, appelant à la réouverture des frontières dans les plus brefs délais, avec le retour à la normale du transport terrestre entre les pays européens et la baisse continue du nombre des contaminations par le covid19.

L’accent a été mis sur l’importance de l’ouverture des frontières terrestres pour les deux peuples qui sont liés par des relations économiques et fraternelles privilégiées.