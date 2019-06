2 grands rendez-vous au Maroc et au Sénégal, entre la France et l’Afrique

Organisées pour la 2ème fois sur le continent africain, Les Rencontres Africa réuniront cette année 30 pays d’Afrique pour une convention d’affaires hors normes, alliant la performance économique et le choix résolu de valoriser les stratégies de co-développement inclusif entre la France et l’Afrique.

Une rencontre d’affaires BtoB sur 2 pays stratégiques, le Maroc et le Sénégal, pour toute entreprise qui souhaite se développer en Afrique. Au programme : des conférences/ateliers, rendez-vous BtoB et rencontres sectorielles enrichies après 3 éditions à succès qui ont réuni plus de 9000 décideurs français, européens et africains.

DU NOUVEAU LORS DE CETTE 4ème EDITION POUR LES DECIDEURS FRANÇAIS, EUROPEENS ET AFRICAINS !

Cette année encore, les dirigeants d’entreprise profitent de ce rendez-vous pour développer leurs relations commerciales et nouer des partenariats.

De grandes évolutions voient le jour : Les Rencontres Africa innovent en organisant des rencontres, conférences, ateliers et rendez-vous sur-mesure entre décideurs européens et africains autour d’une approche sectorielle plus ancrée pour différentes filières : 6 secteurs prioritaires se distinguent… même si les autres ne seront pas oubliés !

A cette occasion, des villages sectoriels (Santé, Agri-Agro…) s’implantent avec les exposants de chaque secteur pour nouer les relations d’affaires.

Un programme complet de conférences et ateliers sectoriels et métiers se construisent en outre pour chacun de ces secteurs en présence de personnalités du monde politique et économique pour ensemble partager leurs expériences et les bonnes pratiques. Par ailleurs, une approche networking sera lors de cette édition plus marquée avec la mise en place de séquences de 2h réservées à 49 personnes d’un même secteur, l’assurance d’entrer plus facilement en contact et de rencontrer des dizaines de dirigeants et décideurs stratégiques.

UNE CONVENTION D’AFFAIRES HORS NORMES PLEBISCITEE PAR DES CENTAINES DE DIRIGEANTS FRANÇAIS ET EUROPEENS

Sont attendues cette année plus de 5000 personnes dont 4000 décideurs africains et 600 dirigeants français sectionnés afin de rencontrer des professionnels de leurs secteurs, saisir les meilleures opportunités et développer des collaborations fructueuses. Ces rencontres sectorielles créées par des entrepreneurs du secteur privé se veulent résolument opérationnelles et pragmatiques.

Afin d’échanger autour de leurs expériences pour avancer plus loin ensemble, 10 conférences et 25 colloques auront également lieu.

Au total plus de 200 exposants sont d’ores et déjà inscrit et 4500 rendez-vous BtoB seront organisés.

Cette 4ème édition des Rencontres Africa confirme ainsi que ce modèle de rencontres entre entreprises françaises et africaines encore plus inclusives est possible. En capitalisant sur son savoir-faire et en améliorant encore la gestion des rendez-vous d’affaires qui a fait la réputation de la manifestation, cette édition 2019 promet d’être enrichissante.

LES RENCONTRES AFRICA :

21 et 22 octobre au Maroc

Skhirat – Centre International de Conférences Mohammed VI

24 et 25 octobre au Sénégal

Diamniadio – Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD)

Informations & inscriptions

http://2019.rencontresafrica.org/



Demande d’accréditation Presse

http://2019.rencontresafrica.org/accreditation/