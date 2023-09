Airbus Atlantics met 50 MDT pour augmenter sa capacité d’emplois à 1.200 postes

Après les années Covid, qui ont fait subir au secteur un quasi coup d’arrêt, la reprise du secteur aéronautique et spatial ne s’est pas faite attendre. Aussi bien coté trafic aérien que coté industrie, les signaux ne manquent pas selon les rapports de l’Association du transport aérien international (IATA). En Tunisie, ce fleuron de l’industrie manufacturière, animé par 80 entreprises et 17.000 postes d’emploi, s’est déjà inscrit dans cette dynamique afin d’être un acteur majeur de la reprise à l’échelle mondiale.

Depuis le tout début de l‘année 2023, la majorité des principaux acteurs du secteur ont annoncé d’importantes extensions de leurs sites de production en Tunisie. Il est clair, comme l’ont prévu les observateurs du secteur, la Tunisie constitue une destination de relocalisation de choix pour des nouveaux investissements du secteur. Un pays qui répond parfaitement aux critères de proximité et notamment du Just-in-time, largement perturbé durant la période Covid au niveau des sites asiatiques.

Consciente de l’importance du potentiel de développement qu’offre la Tunisie aux opérateurs du secteur, l’équipe FIPA-Tunisia chargée de la promotion et de l’assistance au secteur aéronautique, conduite par Jalel Tebbib DG de FIPA, a rendu visite mercredi 30 août au groupe Airbus Atlantics, actif au parc aéronautique El Mghira, gouvernorat de Ben Arous.

L’objectif de cette visite consiste à présenter au groupe, représenté par Ouassim Berraies Responsable Airbus en France et Iskander Chaouch Directeur de Site Airbus Tunisie, les dernières mesures prises par le Ministère de l’Economie et de la Planification, dans le cadre de la stratégie nationale d’amélioration des conditions d’investissement et qui seraient d’un apport certain pour le développement des activités du groupe en Tunisie.

Airbus Atlantics, opère sur son site à Mghira, en parfaite symbiose avec sept de ses partenaires du secteur qui forment ensemble un réseau, unique au monde, travaillant exclusivement pour Airbus France. La récente extension sur un bâtiment de 6000 m², moyennant un investissement de 50 MDT qui doit permettre à Airbus de porter sa capacité d’emploi à 1200 postes.

Depuis sa création en 2008, le parc aéronautique connait une forte demande d’opérateurs aéronautiques de renommée mondiale. Passant de 19 à 35 ha il devra être en mesure de satisfaire les demandes à venir.