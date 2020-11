20 startups tunisiennes participent à l’édition virtuelle du salon Web Summit à Lisbonne

Le Centre de Promotion des Exportations organise en partenariat avec le bureau de consulting Ernst & Young, la participation officielle de 20 startups tunisiennes à l’édition virtuelle du salon Web Summit, prévue du 02 au 04 Décembre 2020 à Lisbonne.

Considéré comme la plus grande conférence technologique en Europe, le web Summit est un mélange atypique de salon professionnel, de conférences et d’évènements de networking. Plus de 2500 startups, 1500 investisseurs et 800 conférenciers seront attendus lors de cette édition virtuelle.

Les startups tunisiennes innovantes avec un fort potentiel à l’international, peuvent déposer leurs candidatures au lien suivant: https://lnkd.in/dSYV5pV

Les 20 startups sélectionnées auront l’occasion d’accroître leur visibilité, de rencontrer des partenaires et de faire du réseautage avec des contacts qualifiés, en bénéficiant d’une visibilité sur la page web de l’événement, d’un accès à l’application de réseautage de l’événement et de la participation aux réunions d’investisseurs (investors meeting matchmaking platform) ainsi qu’aux différents workshops.

