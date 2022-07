La start-up tunisienne Paymee lève un tour de table à six chiffres

La Fintech tunisienne Paymee, qui propose une passerelle de paiement en ligne, a conclu un tour de financement à six chiffres mené par P1 Ventures. La startup est spécialisée dans la numérisation des flux de paiement qui offrent des solutions d’acceptation de paiement en ligne par carte. Sa solution peut être intégrée à n’importe quel site web et application mobile. Les entreprises et les PME sans site web peuvent créer des liens de paiement à envoyer à leurs clients. Paymee est spécialisée dans la fourniture de technologies de paiement innovantes pour aider les commerçants à augmenter leurs revenus en acceptant les paiements numériques.

Paymee a récemment lancé un nouveau produit, un QR Code qui remplace les terminaux de paiement. Il s’agit d’un QR Code dont l’image est fixe et dont le montant peut être modifié. Marouane Amamou, fondateur de Paymee, a partagé ses réflexions : « Cette levée de fonds va soutenir notre ambition de développer le produit et d’attirer de nouveaux talents. Nous sommes déjà connus pour l’efficacité et la simplicité de nos solutions de paiement et nous voulons maintenant devenir la référence du marché en Tunisie. Répondre aux besoins de nos clients et simplifier leurs opérations est au cœur de nos efforts de recherche et développement. »

La startup utilisera les fonds pour accélérer le développement de ses produits et accroître son offre aux entreprises. P1 Ventures est une société de capital-risque spécialisée dans les FinTech africaines en phase de démarrage. Mikael Hajjar, General Partner chez P1 Ventures, a déclaré : « Nous avons été impressionnés par la qualité du produit qui a permis à Paymee de devenir un partenaire de référence pour des marques internationales telles que Shopify pour permettre aux commerçants tunisiens d’accepter des paiements en ligne. Marouane est également un entrepreneur très ambitieux et résilient qui continue à développer de nouvelles fonctionnalités telles que les QR Codes, qui constituent une excellente alternative au paiement en espèces à la livraison pour les clients logistiques tels qu’Aramex. »