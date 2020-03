20,4 MDT en heures supplémentaires à la Stam. Les commissaires aux comptes ont un doute !

La Stam (société tunisienne d’acconage et de manutention), est une entreprise publique, où la CTN est actionnaire majoritaire à hauteur de 70 % du capital, et qui assure 69 % du total national dans son secteur d’activité.

En 2018, le total des revenus d’exploitation de l’entreprise s’est élevé à 167,785 MDT contre 134,233 MDT en 2017. En face, et pour la même année, le total des charges d’exploitation était de 165,641 MDT contre 144,679 MDT en 2017. Les revenus montent et les charges aussi. Mais des charges qui avalent 98,7 % des revenus.

En salaires aussi, dont le montant brut était en 2018 de 44,4 MDT, en hausse de 5 %. Mais pas que, puisque la Stam est l’entreprise publique où les heures supplémentaires en 2018 représentaient presque le double des salaires. En valeur, la Stam a en effet servi 20,9 MDT à ses employés un montant en hausse de 3 % (548 mDT). Additionnés au montant des salaires en brut, toute la masse salariale de la Stam représenterait ainsi 51 % de tous les revenus de l’entreprise, selon ses propres commissaires aux comptes.

Ces derniers s’étaient d’ailleurs posés la question sur ce volume global de 85,603 MDT, et y ont trouvé à redire. « Selon notre évaluation des procédures d’octroi et d’autorisation des heures supplémentaires pour l’exercice 2018, il nous est apparu que le système de contrôle interne souffre de carences fondamentales qui ont touché les procédures et le décaissement de ces charges, et qui ont, à plusieurs occasions, mis en doute la véracité de leur octroi conformément aux lois et aux notes internes en vigueur ».

La remarque est presque dangereuse, et pourrait amplement faire l’objet d’une enquête interne, ou même des organes de contrôle du ministère d’Etat du Transport et de la logistique. Nous pensons que le ministre d’Etat Anouar Maarouf aurait ainsi de quoi mieux s’occuper que de changer les serrures des portes, ou de secouer les journaux comme un prunier pour avoir attiré l’attention sur les pratiques du ministre.

Au final, c’est un résultat net 2018, certes bénéficiaire de 2,423 et même en hausse de 121 % (12,58 MDT), puisque c’est un bénéfice qui intervenait après un déficit de 10,436 MDT en 2017. L’explication de cette hausse était, somme toute inattendue, tant le déficit de l’exercice précédent était abyssal. La « remontada » devait s’expliquer par un élément exceptionnel qu’on retrouve dans le rapport des commissaires aux comptes. Ces derniers rapportaient, en effet, que l’entreprise avait enregistré des « opérations de cession d’actifs inutilisables, pour un montant de 20,218.254 MDT ». Ainsi s’expliquerait le résultat bénéficiaire après un lourd déficit, juste une année avant.

Africanmanager a pris contact téléphoniquement avec le PDG Farhat Zouaghi, qui n’a pas voulu répondre, sans même savoir l’objet de notre demande.

La Stam, c’est par ailleurs une entreprise très endettée, notamment auprès de la nationale BNA et de la privée Amen Bank. Ses dettes étaient de 37,908 MDT en 2018, en hausse de 20,348 MDT par rapport à 2017.

La Stam, dont l’actionnaire majoritaire est hautement déficitaire et traîne des casseroles, fait l’objet, de son côté, d’un redressement fiscal de 6,634 MDT, après contrôle approfondi en date du 23 août 2019. L’entreprise avait provisionné ce risque fiscal à hauteur de 4,1 MDT depuis 2018, mais discute toujours avec les services du fisc.