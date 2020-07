23 millions € de l’IFC à One Tech Holding

L’IFC , ci-devant SFI, membre du groupe de la Banque mondiale, a annoncé qu’elle accordera un financement de 23 millions d’euros à la société tunisienne One Tech Holding afin de stimuler la création d’emplois et la croissance économique en Tunisie et au Maroc. Ce financement intervient alors que ces deux pays sont confrontés aux conséquences de la pandémie de COVID-19.

One Tech Holding, partenaire de l’IFC depuis 2008, est un fournisseur clé de câbles industriels et de composants électriques, mécaniques et robotiques appelés produits mécatroniques utilisés dans les secteurs automobile, industriel et médical. Ses usines de fabrication à Tunis, en Tunisie, et à Tanger, au Maroc, bénéficieront de l’investissement de l’IFC. Le projet devrait créer plus de 2 000 emplois directs et environ 2 400 emplois indirects en Tunisie et au Maroc et permettra d’accroître les compétences techniques du personnel de One Tech Holding.

Hédi Sellami, PDG de One Tech Holding, a déclaré : « L’investissement à long terme da l’IFCI intervient à un moment critique où les marchés connaissent une forte volatilité en raison de la pandémie de COVID-19. Son soutien continu aidera notre entreprise à acquérir de nouvelles capacités, des technologies plus sophistiquées et à augmenter la production de produits à plus forte valeur ajoutée, ainsi qu’à développer les énergies renouvelables. Nous espérons également intégrer davantage la recherche et le développement dans nos activités afin de devenir un maillon essentiel de la chaîne de valeur manufacturière régionale ».

Xavier Reille, directeur de l’IFCI pour le Maghreb, a déclaré : « One Tech Holdings est un bon exemple de l’intégration du Maghreb. Il s’agit d’une entreprise tunisienne qui se développe au Maroc, créant des emplois et contribuant à renforcer la chaîne d’approvisionnement automobile, qui comprend de nombreuses petites et moyennes entreprises ».

L’investissement de l’IFC dans One Tech Holding s’inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir l’expansion Sud-Sud. L’année dernière, avec le soutien de l’IFC, le fabricant turc de sièges automobiles Martur a étendu ses activités au Maroc.