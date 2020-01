IFC signe des MoU avec Flat6Labs

IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, signe aujourd’hui des mémorandums d’entente avec deux accélérateurs de start-ups tunisiens pour contribuer à libérer le potentiel de l’entrepreneuriat innovant dans le pays, avec un accent particulier sur les start-ups dirigées par des femmes et la création d’emploi pour les jeunes.

IFC a signé ces mémorandums d’entente avec Flat6Labs Tunisia qui gère son programme d’accélérateur et sa plateforme d’investissement en phase d’amorçage et avec Impact Partner, qui gère des programmes d’accompagnement et d’investissement de jeunes startups et PMEs, notamment celles ayant un fort impact social et créant des emplois durables pour les femmes et les jeunes.

Ces protocoles d’accord visent à renforcer la capacité de ces deux accélérateurs à élargir leur champ d’action, augmenter le nombre d’entrepreneurs incubés, et surtout favoriser l’ouverture vers la prise en compte de plus de femmes et d’entrepreneurs installés en dehors de la capitale et des principales villes du pays.

«Cette convention de partenariat est un résultat naturel de la collaboration que nous avons entamés avec l’IFC.Cet accord est parfaitement en ligne avec notre stratégie visant à démultiplier la dynamique entrepreneuriale en Tunisie. Notre objectif est de non seulement soutenir les startups mais aussi d’initier un nouveau souffle entrepreneurial auprès des femmes et des jeunes issus de toutes les régions de la Tunisie », a déclaré Yehia Houry, Directeur Exécutif de Flat6Labs Tunisia.

« A travers nos programmes d’accompagnement et de financement, nous soutenons des startups et des PMEs émergentes à fort potentiel de création d’emplois notamment femmes et jeunes. Ce partenariat avec l’IFC nous permet de renforcer l’accompagnement de ces jeunes entreprises pour les aider à se développer et créer un impact durable», a, pour sa part, souligné Leila Charfi, Directrice d’Impact Partner.

La signature de ces mémorandums d’entente s’inscrit dans le cadre du programme Accelerate4Youth, soutenu par des fonds alloués par l’Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas. Ce programme fait partie de la stratégie de IFC visant à booster la croissance économique en Tunisie à travers des emplois créés par le secteur privé et à renforcer l’écosystème entrepreneurial du pays, tout en promouvant l’inclusion sociale grâce à la multiplication des opportunités en faveur des jeunes hommes et femmes.

« Les phases de démarrage sont souvent les plus substantielles à la construction d’un écosystème entrepreneurial durable, indispensable pour la création d’emplois de qualité et le développement de solutions innovantes. Ces protocoles d’accords que nous venons de signer vont non seulement permettre aux accélérateurs de renforcer leur capacité, mais également bénéficier aux start-ups, qui auront accès à des offres de services améliorées, du mentorat, et de potentielles subventions », a déclaré Sérgio Pimenta, Vice-président IFC pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ces accords font suite à un investissement de 1 million de dollars en septembre 2019 par IFC dans Anava Seed fund, un accélérateur et fonds d’amorçage géré par Flat6Labs Tunisia, visant particulièrement à soutenir les entrepreneurs technologiques et les femmes entrepreneures.