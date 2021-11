Des responsables de l’IFC réitérent la volonté de continuer à soutenir la Tunisie

Des responsables de la Société financière internationale (IFC) ont réitéré la volonté de continuer à soutenir la Tunisie et à fournir l’appui technique nécessaire dans les domaines prioritaires, notamment l’investissement, afin de permettre au pays de parvenir à une transition économique efficace et durable.

En effet, une rencontre s’est tenue, jeudi, entre le ministre de l’économie et de la planification, Samir Said avec le directeur régional adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à l’IFC Walid Al-Abadi, le directeur de la région du Maghreb, Xavier Real et le représentant résident de l’IFC en Tunisie, Georges Joseph Ghorra.

La réunion a permis de discuter de l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes de coopération, en particulier ceux liés à l’appui technique dans un certain nombre de domaines, tels que l’amélioration du climat d’investissement, le financement du secteur privé par les fonds de capital-risque et la concrétisation du partenariat entre les secteurs public et privé.