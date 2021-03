2555 cadres médicaux et paramédicaux sur 9719 convoqués, ont été vaccinés contre le coronavirus

Le ministre de la Santé, Faouzi Mahdi, a affirmé, aujourd’hui, mardi, que 2555 cadres médicaux et paramédicaux, seulement, ont été vaccinés contre le coronavirus, jusqu’à hier, lundi, sur un total de 9719 cadres convoqués dans le cadre de la campagne nationale de vaccination lancée le samedi 13 mars 2021. S’exprimant lors d’une conférence de presse, le ministre a fait savoir que sur les 3041 cadres qui ont confirmé le rendez-vous, 1086 se sont absentés pour diverses raisons et demandé le report de la vaccination à une date ultérieure. Il a ajouté que le ministère a aménagé 25 centres de vaccination à raison d’un centre pour chaque gouvernorat (à l’exception de Médenine, où deux centres ont été mis en place), indiquant que la capacité actuelle de la Tunisie à vacciner s’élève à 25000 citoyens par jour et que le nombre est susceptible d’augmenter avec l’ouverture des centres locaux. L’Union tunisienne de solidarité commencera, prochainement, a-t-il dit à enregistrer les citoyens des zones rurales afin qu’ils puissent se faire vacciner en fonction des priorités fixées. Il a déclaré que des équipes mobiles relevant du ministère se rendront dans ces régions pour vacciner les habitants.

- Publicité-