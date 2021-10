3 ministres tunisiens et la Banque Mondiale, pour « revoir le rôle de l’Etat dans l’économie »

Vice-Président à la Banque Mondiale, Ferid Belhaj a fait état sur sa page des réseaux sociaux d’une « réunion très encourageante avec les ministres Saied [Ndlr : Ministre du plan], Boughdiri-Nemsia [Ndlr : Ministre des finances] et Hamdi [Ndlr : ministre du transport]. Identification claire des défis dans les finances publiques, leur impact sur l’économie et sur la vulnérabilité sociale, et engagement clair de la Banque mondiale auprès de la Tunisie:

-Digitalisation de l’économie pour plus d’efficacité, de transparence et une meilleure gouvernance.

-Revoir le rôle de l’Etat dans l’économie et notamment une meilleure gestion des entreprises publiques opérant dans un environnement compétitif.

-Travailler à la rationalisation et au ciblage des subventions pour aider ceux qui en ont réellement besoin.

-Appui sans réserve aux filets sociaux à travers un financement additionnel pour le programme de couverture sociale. Et Belhaj de terminer son Post avec un « Bon vent au nouveau gouvernement ».