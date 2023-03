4 membres d’un parti politique soupçonnés de publier des contenus illégaux sur les réseaux sociaux

Dans un communiqué relayé par Mosaique FM, lundi soir 13 mars, le ministère de l’Intérieur a annoncé que le ministère public au Tribunal de première instance de l’Ariana a ordonné l’arrestation de quatre membres d’un parti politique accusés d’usage de pages de réseaux sociaux pour publier des contenus illégaux.

Les suspects sont accusés d’utiliser ces pages pour influencer l’opinion publique et inciter les gens contre les institutions de l’Etat, outre la propagation de rumeurs et de fausses nouvelles ainsi que la défense de personnes impliquées dans des affaires de corruption et de complot contre la sûreté de l’Etat.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations en vue de découvrir d’autres complices.