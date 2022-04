4 sociétés privées de distribution de carburant en grève les 15 et 16 avril courant

Une grève de deux jours, les 15 et 16 avril courant, a été décidée dans 4 sociétés privées de distribution de carburant, a indiqué Salouan Smiri, secrétaire général de la fédération générale de pétrole et des produits chimiques. Dans une déclaration à la TAP, Smiri a précisé mercredi que la grève sera observée par les sociétés vivo Energy Tunisie, Total Tunisie, Ola Energy et Staroil, à l’exception de la société nationale de distribution de pétrole (SNDP).

La non application de l’accord signé entre l’UGTT et l’UTICA datant du 1er janvier 2022 figure parmi les causes principales de cette grève, a précisé la même source. Les représentants des sociétés précitées ont refusé les demandes mentionnées dans l’accord lors d’une séance de conciliation tenue ce mercredi matin au siège de l’inspection générale de travail et en présence des représentants de l’UGTT et de l’UTICA ainsi que du ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines, a encore noté Smiri.