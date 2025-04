400 mille touristiques britanniques attendus en Tunisie, cette année

L’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Roddy Drummond, a estimé que les relations économiques, culturelles et touristiques sont très importantes pour les deux pays à l’avenir .

Sur Express fm, il a souligné que la Tunisie est une destination de choix pour les touristes britanniques, louant les efforts déployés par la Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme pour garantir la sûreté et la sécurité des touristes.

Il a prédit une augmentation continue du nombre de touristes britanniques en Tunisie cette année grâce au renforcement de la connectivité aérienne et aux nouvelles lignes reliant les deux pays, soulignant que le nombre de touristes britanniques atteint en 2024, 300 mille.

Ainsi, le visiteur britannique se classe au troisième rang sur la liste des flux touristiques européens ayant choisi la Tunisie alors que le nombre de touristes britanniques a augmenté de 68% par rapport à l’année précédente.

Le diplomate s’attend à ce que le nombre de touristes britanniques en Tunisie augmente cette année, pour atteindre 400 000 d’ici la fin de l’année, soulignant le soutien du Royaume-Uni à la campagne promotionnelle du ministère du Tourisme.

