416 cas confirmés d’infection au coronavirus en milieu scolaire

Depuis le 15 septembre dernier, date de la rentrée scolaire, 416 cas confirmés d’infection au coronavirus et 1260 cas suspects ont été recensés dans les établissements scolaires a indiqué vendredi, Fethi Sellaouti, ministre de l’éducation.

Lors d’une séance plénière au parlement consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire, sociale et éducative en Tunisie, le ministre a précisé qu’il s’agit de 180 élèves, 168 enseignants et 68 personnels éducatifs.

Sellaouti a appelé la société civile à appuyer les efforts du ministère visant à garantir les moyens de protection nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus en milieu scolaire (bavettes, masques et gel hydro alcoolique).

Il a, en outre, fait remarquer qu’une commission a été créée au sein du ministère de l’éducation pour examiner les moyens de poursuivre les cours à distance en cas de fermeture de l’établissement scolaire.

Par ailleurs, le ministre a signalé que le plus grand défi est d’aménager des travaux d’entretien et de maintenance dans environ 400 établissements scolaires moyennant un budget de 32 millions de dinars outre la garantie des ressources humaines nécessaires.

Dans ce contexte, il a signalé que 500 agents seront recrutés bientôt sachant que les besoins du secteur sont estimés à 3 mille agents.

» Pour ce faire, nous aurons recours aux agents des chantiers et aux contractuels et ce, en coordination avec les autorités régionales et locales pour répondre à ces besoins « , a-t-il dit.