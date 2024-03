Moez Triaa : 38 blessés lors d’une explosion dans la zone pétrolière de Radès

Le porte-parole de la Protection civile, le général de brigade Moez Triaa, a qu’il y a eu une fuite de gaz lors d’une opération de remplissage dans un centre de distribution et de remplissage appartenant à une compagnie pétrolière située dans le quartier pétrolier de Radès, provoquant l’explosion d’un certain nombre de bouteilles de gaz.

Triaa a fait savoir que 17 travailleurs souffrant de brûlures au premier et au second degré, de gravité variable, ont été transférés à l’hôpital.



Sur un total de 38 blessés, les travailleurs ont été transférés dans plusieurs hôpitaux pour y être soignés.



10 camions de pompiers, deux camions à échelle, 8 ambulances de la protection civile et 5 ambulances sanitaires ont été utilisés lors de l’intervention, rapporte Mosaïque fm.