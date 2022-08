50 sociétés nippones et 300 hommes d’affaires à la TICAD 8

La liste des délégations officielles arrivées en Tunisie pour participer à la conférence internationale pour le développement de l’Afrique, est composée de 66 personnalités, des chefs d’Etat, des premiers ministres des ministres des affaires étrangères et du commerce ainsi que des organismes financiers internationaux, selon le coordinateur médiatique de la Conférence TICAD 8, Mohamed Trabelsi .

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a précisé que les discours d’ouverture de la Conférence seront organisés comme suit:

En premier lieu, l’allocution du président de la République Kais Saied , en tant que pays hôte et du premier ministre nippon en visioconférence Fumio Kishida suivis par le discours du Président sénégalais en tant que président de l’Union africaine.

Quelque 50 grandes sociétés nipponnes prendront part au Forum d’affaires de la TICAD 8, qui sera organisé samedi après-midi. Elles seront représentées par 100 chefs d’entreprises et directeurs exécutifs. Au total, 300 hommes d’affaires d’Afrique (100) et de Tunisie (100) et du Japon participeront à ce « Business Forum ».