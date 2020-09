526.000 élèves ont abandonné l’école, ces 5 dernières années !

Absence d’eau potable, d’électricité, de chauffage, telle est la réalité dans bon nombre d’écoles rurales en Tunisie. La rentrée solidaire a pour ambition de mettre en avant ces problématiques déterminantes pour la transition démocratique du pays. Alors que la Révolution du Jasmin avait soufflé un vent d’espoir sur la Tunisie, l’éducation reste un enjeu majeur, en particulier les zones rurales reculées qui souffrent d’un manque d’infrastructure. Une réalité souvent difficile à croire.

C’est dans ce contexte que le commissaire régional de l’éducation à Kasserine, Moncef Guesmi a a annoncé qu’environ 100 écoles primaires dans ce gouvernorat nécessitent des travaux de réaménagement au niveau de leurs infrastructures ainsi qu’une rénovation de leurs équipements durant l’année scolaire 2020-2021.

‘’Face à cette situation, des salles de classe modulaires et préfabriquées ont été installées dans quelques écoles rurales pour assurer la rentrée scolaire,’’ a indiqué le responsable, ajoutant que d’autres espaces provisoires ont été aménagés pour accueillir les élèves en attendant la fin des travaux de maintenance qui touchent plus de 200 établissements scolaires dans la région.

S’agissant du problème lié aux coupures d’eau dans 87 écoles primaires, il a été décidé de rééchelonner les dettes des groupements hydrauliques afin de leur permettre de poursuivre d’assurer l’approvisionnement de ces établissements scolaires en eau potable, a-t-il souligné.

Par ailleurs, un accord a été trouvé avec le commissariat régional au développement agricole pour apporter de l’eau dans des citernes au profit de 40 écoles primaires non raccordées au réseau d’eau potable.

Selon la même source, près de 30 mille bavettes ont été fournies aux élèves issus de familles démunies, outre la distribution de produits de nettoyage et de désinfection pour stériliser les établissements scolaires de la région à l’occasion de la rentrée scolaire.

L’alarmant problème du décrochage scolaire

Selon des statistiques annoncées par le ministère de l’Education, environ 526.000 élèves ont abandonné l’école au cours des cinq dernières années. Ledit département a appelé tous les parties concernées à redoubler d’efforts pour lutter contre l’abandon scolaire eu égard aux chiffres alarmants enregistrés d’année en année, soulignant la nécessité d’entrevoir des solutions pratiques pour éradiquer ce phénomène.

A noter que non seulement les écoles qui se trouvent dans les régions intérieures sont dans un mauvais état et dont certaines datent de l’époque de la colonisation mais aussi il ya de nombreux établissements sis dans des quartiers à Tunis qui connaissent encore de sérieux problèmes dus à la détérioration de l’infrastructure, au manque d’équipement et de personnel éducatif et administratif….

On rappelle que la rentrée scolaire 2020/2021 a commencé ce mardi 15 septembre 2020 et elle sera progressive et ce dans le cadre d’une stratégie qui a été lancé par le gouvernement pour protéger les écoliers contre le coronavirus.