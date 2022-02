53% des Tunisiens sont mécontents. En voici la cartographie (Sondage Sigma)

A peu près 53% Tunisiens ne sont pas satisfaits de la situation dans le pays contre 47% de satisfaits, révèle le baromètre politique du mois de février réalisé par Sigma Conseil et publié, ce vendredi, par le quotidien Al-Maghreb.

- Publicité-

On y apprend aussi que 35% des sondés ne sont nullement satisfaits contre 20% qui sont totalement satisfaits.

Dans son analyse des résultats du baromètre, le journal précise que les gouvernorats les plus optimistes sont ceux de Kairouan, de Sidi Bouzid, de Kasserine, et du Grand-Tunis ainsi que ceux du Nord-ouest (Béja, Jendouba, Siliana et le Kef).

Les régions les plus peuplés de pessimistes sont Sfax et ceux du Sud-est (Gabès, Tataouine et Médenine). Ceux qui sont à un degré moins pessimiste se situent au Centre-est (Sousse, Monastir et Mahdia) et les plus pessimistes sont les gouvernorats du sud-ouest (Gafsa, Tozeur et Kébili).