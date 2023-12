61 migrants ont péri dans un naufrage au large de Libye

Encore une tragédie maritime dévastatrice. , 61 migrants, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie dans un naufrage au large de la Libye, a confirmé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Libye.

L’OIM a indiqué que le bateau, qui transportait environ 86 personnes, était parti de la ville libyenne de Zouara, située à environ 110 kilomètres de Tripoli, selon les récits des survivants.

L’OIM, une organisation intergouvernementale influente spécialisée dans les questions de migration depuis 1951, collabore avec des entités gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales dans plus de 180 pays.

Selon des chiffres récents publiés par l’agence des Nations unies pour les réfugiés, plus de 2 500 personnes ont péri ou ont été portées disparues rien que cette année en Méditerranée centrale.

La noyade est devenue la première cause de décès sur les routes migratoires mondiales au cours du premier semestre 2023, avec 2 200 décès enregistrés au cours de cette période. La route de la Méditerranée centrale est restée la plus meurtrière, avec un total de 1 727 décès et disparitions sur ses rives. La plupart des incidents ont été signalés en Tunisie, suivie par la Libye.

En 2023, le nombre d’arrivées de migrants par voie maritime en Italie a presque doublé par rapport à la même période de l’année dernière, avec environ 140 000 personnes atteignant ses côtes. L’écrasante majorité d’entre eux sont originaires de Tunisie, et c’est la petite île italienne de Lampedusa qui subit le plus gros de ces débarquements.

