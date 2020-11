63 membres de la Choura d’Ennahdha boycottent la 43ème session

Le 43ème session du conseil de la Choura d’Ennahdha tenue sur le mode virtuel ce dimanche matin a été marquée par le retrait d’environ un tiers de ses membres ( 60 ) , un mouvement de protestation qui constitue une première dans les annales du parti islamiste, rapporte Mosaïque fm citant des sources informée concordantes qui précisent que le contestataires représentent le groupe des 63 sur les 140 membres du conseil de la Choura exclusion faite des 10 membres dont la vacance desquels il n’a pas été pourvu.

Le groupe des 63 a signé une pétition demandant la tenue d’une session exceptionnelle de la Choura avec un ordre du jour limité à deux points, à savoir l’examen de questions nationales, notamment la situation épidémique, la loi de finance et la situation sociale et, second point, les divisions au sein d’Ennahdha et le problème de l’application de la loi

Les sources citées par Mosaïque ont souligné que le groupe a été surpris par la convocation d’une session ordinaire non exceptionnelle dont l’ordre du jour comprend 2 points : le premier demande des comptes à ceux parmi le groupe des cent qui ont fait des déclarations à la presse, alors que le 2ème point porte sur le travail des commissions, pourtant au point mort en raison de la situation épidémique et des divisions internes au sein du parti, selon les mêmes sources.