Evax.tn a explosé

AM*

- Publicité-

La plateforme Evax a explosé devant l’afflux des citoyens dans les derniers jours face à l’échéance du 22 décembre.

Plus de 1 million de nos compatriotes de plus de 40 ans qui ne voulaient pas se faire vacciner ont été obligés de le faire dans le dernier quart d’heure de la dernière journée (c’est une caractéristique culturelle et qui était très prévisible).

La plateforme Evax a été lamentablement conçue et médiocrement taillée pour faire face à un afflux exceptionnel, et de plus elle est aujourd’hui critiquée très sérieusement pour ses failles de sécurité. (c’est d’ailleurs la 2eme fois ou toute la base de donnée explose).

Les centres sont restés, une journée de grand afflux exceptionnel, sans informatique et ont géré manuellement avec un grand nombre de cas qui ne sauraient être mis à jour définitivement. Le message de la vaccination arrive en général quelques minutes avant la vaccination effective, un grand nombre de nos concitoyens récalcitrants choisissent de quitter les lieux avant de se faire vacciner, ce qui a obligé certains centres de prendre la carte d’identité des vaccinés et de la leur remettre après la vaccination.

Le document du Pass vaccinal tient sur 2 pages, alors qu’il est possible de le faire tenir sur une moitié de page.

Bien entendu, nous sommes dans le pays où l’évaluation est une culture étrangère et aucune amélioration n’est attendue d’un état tenu par une administration tenue par une médiocrité rampante qui gagne du terrain tous les jours et dont notre « peuple béni » profite pour des passe-droits et détournements qui font le bonheur d’un trop grand nombre de citoyens de tous âges. Tout ceci devait être prévisible !!! Mais ce qui reste impardonnable ce sont les failles de la sécurité.

Cette plateforme à elle seule est une insulte à l’intelligence et à la compétence tunisienne. Mais comme le dit le proverbe bien de chez nous : c’est du un peu au henné mais un peu aussi aux mains. #sourions

*Statut de Faouzi Ben Abderrahmane, ancien ministre de la formation et de l’emploi