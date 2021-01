7 décès dans les centres de protection des personnes âgées

Les centres de protection des personnes âgées ont enregistré 7 décès attribués au coronavirus parmi les pensionnaires et les employés opérant au sein de ces établissements depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, a déclaré, vendredi à la TAP, la responsable de la direction des personnes âgées au ministère de la Femme, de la Famille et des séniors, Imen Becheikh, affirmant qu’aucune contamination n’est à déplorer actuellement.

Elle a ajouté que les personnes âgées font partie des groupes prioritaires devant être vaccinés contre le coronavirus, faisant savoir que 101 contaminations ont été enregistrées parmi les personnes âgées résidant dans ces établissements (51 dans des établissements privés et 50 cas dans le secteur public).

33 cas positifs parmi les employés ont été recensés entre les secteurs public et privé, a-t-elle dit.

Elle a déclaré que le ministère exhorte régulièrement les établissements de protection des personnes âgées à veiller au strict respect du protocole sanitaire pour renforcer la protection contre le risque d’infection au coronavirus.

