Tunisie : Plus de 12 mille décès liés à la consommation du tabac

Le président de la commission de lutte contre le tabagisme à l’hôpital Habib Thameur Dr Sofiene Kamoun a fait savoir qu’en Tunisie, une personne sur deux parmi les hommes fume ou est un ancien fumeur alors que le taux des fumeurs parmi les jeunes de la tranche d’âge 12-18 ans ne cesse d’augmenter.

Et d’assurer que chaque année la Tunisie enregistre plus de 12 mille décès liés à la consommation du tabac et plus de 5 mille accidents cardio-vasculaires.