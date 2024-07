Tunisie : 48 décès par noyade durant deux mois !

Entre début juin et le 28 juillet 2024, 48 décès par noyade ont été enregistrés sur les plages tunisiennes, contre 52 durant la même période de 2023.

Selon les données fournies par la Protection civile, 318 estivants ont été secourus en mer, contre 243 l’année précédente.

Le nombre de plus élevé de noyades mortelles a été enregistré dans le gouvernorat de Nabeul (15 cas), suivi de Bizerte (08), Tunis et Médenine avec cinq cas chacun et enfin Sousse qui a enregistré quatre cas d’accident à la plage.

Durant la même période, 7200 accidents de la route ont eu lieu, un chiffre supérieur à celui enregistré en 2023. Le nombre de décès par accident routier a cependant baissé à 102 cette année, contre 144 en 2023.