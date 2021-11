7ème journée nationale de vaccination intensive anti-covid: Plus de 174 mille citoyens vaccinés

Le nombre de citoyens vaccinés contre le coronavirus lors de la 7éme journée nationale de vaccination massive organisée, ce dimanche, dans 354 centres, a atteint 174004 personnes, selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé.

Le gouvernorat de Nabeul arrive en tête en termes du nombre de personnes vaccinées pendant cette journée avec 16277 doses administrées, suivi du gouvernorat de Sfax (14419 doses) et du gouvernorat de Tunis (12737 doses) alors que le gouvernorat de Tozeur a connu le plus faible nombre de citoyens vaccinés avec 1593 doses injectées.

A noter que la 7ème journée de vaccination intensive, tenue le 21 novembre 2021, est destinée aux personnes âgées de 18 ans et plus, inscrits et non-inscrits sur la plateforme Evax.