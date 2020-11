8 millions de Tunisiens sur Facebook et 20 % d’Instagrameurs, plus machistes que Linkedin

Selon des chiffres publiés par le site « napoleoncat », il y avait 8.113.000 utilisateurs de Facebook en Tunisie en octobre 2020, ce qui représentait 67,8% de toute sa population. La majorité d’entre eux étaient des hommes – 54,9.

- Publicité-

Les personnes âgées de 25 à 34 ans constituaient le plus grand groupe d’utilisateurs (2.900.000). La différence la plus marquée entre les hommes et les femmes concerne les personnes âgées de 25 à 34 ans, les hommes étant en tête de 300 000.

Il y avait 7.430.000 utilisateurs de Messenger en Tunisie en octobre 2020, soit 61,9% de l’ensemble de sa population. La majorité d’entre eux étaient des hommes – 54,9%.

Les personnes âgées de 25 à 34 ans constituaient le groupe d’utilisateurs le plus important (2 700 000). La différence la plus élevée entre les hommes et les femmes concerne les personnes âgées de 25 à 34 ans, les hommes étant en tête de 300 000.

On dénombrait 2.405.000 utilisateurs d’Instagram en Tunisie en octobre 2020, ce qui représentait 20% de sa population totale. La légère majorité d’entre eux étaient des femmes – 50,2%.

Les personnes âgées de 25 à 34 ans constituaient le plus grand groupe d’utilisateurs (850 000). La différence la plus élevée entre les hommes et les femmes concerne les personnes âgées de 25 à 34 ans, les hommes étant en tête de 50 000.

A fin octobre 2020, il y avait 1301000 utilisateurs de Linkedin en Tunisie en octobre 2020, ce qui représentait 10,8% de sa population totale. Les personnes âgées de 25 à 34 ans constituaient le groupe d’utilisateurs le plus important (790 000).