9000 arbres plantés, dimanche, à Sejnane par une centaine de bénévoles

Le dimanche 5 décembre 2021, coïncidant avec la Journée mondiale du bénévolat, plus de 9000 arbres ont été plantés dans la forêt de Sejnane (Bizerte-nord de la Tunisie), par une centaine de bénévoles qui ont été mobilisés par le collectif Soli & Green et l’association Tounes Clean-Up.

- Publicité-

Il s’agit de la troisième journée de reboisement organisée en 2021, par les deux associations, dans cette forêt incendiée en 2017, où 9000 arbres ont été plantés, le 21 novembre 2021 et 5400 autres arbres, le 28 du même mois.

Cette campagne de reboisement a été soutenue par les locaux de Sejnane et le Commissariat régional de développement agricole de Bizerte, selon le collectif Soli&Green.

Rappelons qu’en 2019, l’association Soli&Green avait lancé, une grande opération de reboisement dans l’objectif de planter 12 millions d’arbres sur tout le territoire tunisien, afin de reboiser les forêts incendiées, développer la biodiversité et agir contre les changements climatiques.

L’idée de cette opération est née après les graves incendies de l’été 2017, qui ont ravagé 2000 hectares de forêt dans le Nord-Ouest de la Tunisie. Plusieurs campagnes de reboisement ont été organisées jusque-là dans le cadre de cette opération et ont permis de planter des centaines de milliers d’arbres à Siliana, Nabeul, Jendouba, Béjà….

Il importe, par ailleurs, de noter qu’une convention cadre a été signée, le 29 novembre 2021, entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche d’une part, et le collectif Soli&Green et l’association Tounes Clean Up d’autre part, pour la plantation d’arbres et semences sur tout le territoire tunisien sur les trois ans à venir.

Soli&Green est une ONG qui opère sous le volet associatif. Elle lutte contre les catastrophes environnementales, en organisant des actions de reboisement, de nettoyage, de tri sélectif et de recyclage dans le but d’instaurer un mouvement vert solidaire et conscient.

Tounes Clean-Up est un mouvement citoyen destiné à sensibiliser les tunisiens et les tunisiennes aux causes de l’environnement.