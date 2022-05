Un accusé de « l’affaire de Sejnane » condamné deux fois à la perpétuité

La chambre criminelle de la cour d’appel de Tunis, spécialisée dans les affaires de terrorisme, a rendu son verdict dans l’affaire plus communément connue sous le nom de « cellule de Sejnane ».

L’accusé, un des membres de la cellule terroriste, a été condamné deux fois à la prison à vie dans cette affaire et d’une autre peine de 12 ans, a indiqué, jeudi, à l’agence TAP, le porte-parole de la cour d’appel de Tunis, Habib Torkhani.

En ce qui concerne cette affaire, les faits remontent à la fin du mois de juillet 2015 lorsque des informations sont parvenues aux forces de l’ordre sur la présence d’un groupe de terroristes dans une maison à Sejnane (gouvernorat de Bizerte). Ils étaient en possession d’armes (Kalachnikov et Steyr) et de munitions.

Au cours de la descente, l’accusé a ouvert le feu sur les gardes nationaux.

Les chefs d’accusation sont : tentative d’assassinat, appartenance à un groupe terroriste et complot contre la sûreté intérieure de l’Etat. L’accusé a été, également, condamné pour avoir fourni armes et munitions dans le but de commettre des attaques terroristes.

Le procès des autres accusés dans cette affaire est encore en cours en première instance.