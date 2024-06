95,8% de la population tunisienne ont accès aux services de base d’eau potable, en 2023, contre 88,7%, en 2018, c’est ce qui ressort de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS Tunisie 2023), publiée, au mois de février 2024, par l’Institut National de la statistique (INS).En milieu urbain, ce taux est de l’ordre de 98,2%, alors qu’en milieu rural, il se limite au niveau de 90,9%. L’INS a noté, aussi, que ce taux varie d’une région à l’autre, puisqu’il a atteint 98,7% dans le Sud-Ouest, alors qu’i n’a pas dépassé 83,6% dans le Nord-Ouest.Toutefois, la proportion de la population qui a accès à des services d’approvisionnement en eau potable gérés en toute sécurité a diminué, passant de 57,2% en 2018, à 48,5% en 2023, dont 55,8% en milieu urbain et 33,7% en milieu rural.Par ailleurs, 78,8% des familles les plus riches bénéficient de ces services, tandis que seulement 26% des familles les plus pauvres y ont accès.

Il convient de noter que l’accès à l’eau portable, à l’assainissement et à l’hygiène, essentiel pour la santé, le bien-être et la productivité, est largement reconnu comme étant un droit de l’Homme.La MICS Tunisie 2023 a été réalisée par l’INS, en coordination avec le ministère de l’Economie et de la Planification. Elle a couvert un échantillon de 11 000 ménages répartis sur l’ensemble du territoire dont 7326 en milieu urbain et 3674 en milieu rural avec un taux de réponse de 90%.