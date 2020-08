Le contrôle du protocole sanitaire renforcé dans les crèches

» Le contrôle de l’application du protocole sanitaire sera renforcé dans les crèches et les jardins d’enfants pour prévenir la propagation du coronavirus dans ces structures de l’enfance « , a souligné jeudi, Asma Sehiri, ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors.

Dans une déclaration aux médias en marge de la cérémonie de signature d’un protocole sanitaire général anti-covid 19 relatif à la rentrée scolaire et universitaire, la ministre a souligné la nécessité de respecter le protocole sanitaire spécifique aux crèches et jardins d’enfants mis en application depuis le mois de juin dernier.

Dans ce contexte, Sehiri a signalé que le protocole sanitaire prévoit le respect de la capacité d’acceuil de chaque institution, la désinfection de l’établissement, la distanciation physique et l’hygiène des mains outre l’obligation du port du masque par les travailleurs.

Elle a aussi appelé au respect des mesures préventives à l’entrée de l’établissement comme la mesure de la température et l’interdiction d’entrée aux parents rappelant que les contrevenants seront sanctionnés conformément à la règlementation du cahier des charges relatif aux jardins d’enfants et crèches.

La ministre a fait remarquer que depuis la réouverture des établissements de l’enfance après le confinement total, en juin dernier, aucune infraction n’a été relevée.