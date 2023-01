A Bab Menara et Bab Jdid aussi, Saïed parle complotisme

Mardi soir, 10 janvier 2023, le président Kais Saied s’est tourné vers les quartiers de Bab Menara et Bab Jdid, afin de voir de près les préoccupations des citoyens et de communiquer avec eux, selon une vidéo publiée sur la page officielle de la présidence de la République.

Le président s’est entretenu avec un certain nombre de citoyens au sujet d’un certain nombre de produits de base tels que le lait, le café et le sucre, ainsi que de la pénurie de médicaments.

Le président s’est engagé à travailler pour répondre à tous les besoins des Tunisiens, soulignant que « les produits de base sont disponibles, mais ils ont été retirés avec l’intention d’aggraver la situation ».

Il s’est également interrogé sur les raisons de la disponibilité du yaourt et du fromage alors que le lait est en rupture.

Il convient de noter que les marchés tunisiens ont récemment souffert d’une grande pénurie d’un certain nombre de produits de base, principalement le lait, le café et le sucre.

Les systèmes de production laitière ont lancé un cri de détresse plus d’une fois en raison des problèmes dont ils souffrent.