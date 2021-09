« Ellouhoum » abaissera le prix de vente des viandes ovine et bovine de 24,5 à 21,8 dinars/le kilo, à partir du samedi et dimanche, 11 et 12 septembre courant , dans son point de vente à son siège social à El Ouardia, au marché central et à l’Avenue de la Liberté, a indiqué à l’Agence TAP, le PDG de la société, Tarek Ben Jazia.

